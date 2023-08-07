В СФ отреагировали на получение Украиной ракет большой дальности SCALP от Франции

Передача Украине ракет большой дальности SCALP от Франции отдаляет мир в Европе. Об этом 7 августа «Известиям» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил ракеты большой дальности SCALP от Парижа.

«Конечно, это эскалация ситуации. [Президент Франции Эммануэль] Макрон целенаправленно продолжает накачивать Украину оружием. Сначала это делали немцы, потом американцы, британцы, теперь Макрон. Пусть он посмотрит на судьбу британских ракет, которые были поставлены на Украину, и где они в итоге оказались. Я думаю, что это не приближает, а, наоборот, отдаляет мир в Европе», — сказал Джабаров.

Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия 11 июля. По словам Макрона, страна придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Макрона о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта. Она подчеркнула, что Москва категорически не приемлет позицию Запада, согласно которой военная помощь Украине приблизит политико-дипломатическое урегулирование.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.