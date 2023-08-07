В РФ предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

В России предложили обязать курьеров проходить обязательные курсы вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой 7 августа обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов к главе Минтранса Виталию Савельеву.

По словам Орлова, в последнее время на городских улицах нередко происходят ДТП с участием пешеходов и самокатчиков, которые, как правило, работают в службах доставки. Кроме того, многих пешеходов возмущает стиль вождения некоторых самокатчиков.

Политолог считает, что вождение СИМ стало обязанностью для многих курьеров, однако работодатели не считают обязательным удостовериться, умеет ли сотрудник безопасно управлять таким транспортом.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения», — приводит RT фрагмент письменного обращения Орлова на имя главы Минтранса.

4 июля стало известно, что Минтранс планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В тот же день руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов поддержал увеличение штрафов для водителей электросамокатов. По его словам, действующих в данный момент штрафных санкций для них недостаточно.