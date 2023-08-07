В МИЦ «Известия» обсудят перспективы и факторы роста экономики РФ

8 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики».

По оценкам Всемирного банка, Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по оценке ВВП. Какие факторы помогают противостоять санкционному давлению? Как экономика России защищена от внешних рисков? Каков дальнейший прогноз экономического роста?

Участники:

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН;

Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО;

Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.