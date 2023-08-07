Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин назвал краснолиманское направление одним из самых успешных в ДНР
Происшествия
Крыша торгового центра загорелась в Подмосковье
Экономика
Отечественный бренд Just clothes откроется на ведущих площадках в РФ
Общество
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Авто
Три российских автозавода возобновили производство после двухнедельного перерыва
Общество
В Санкт-Петербурге задержали серийного диверсанта-поджигателя
Авто
В Подмосковье за неделю выявили 57 неисправных грузовиков с опасным грузом
Политика
Захарова назвала Украину лидером черной трансплантологии
Мир
Военные Азербайджана открыли огонь в сторону армянских позиций
Общество
Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт
Общество
В Москве проходит прощание с Ириной Мирошниченко
Происшествия
Тела еще двух человек обнаружили после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Постпред РФ в Вене назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием

В МИЦ «Известия» обсудят перспективы и факторы роста экономики РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

8 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики».

По оценкам Всемирного банка, Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по оценке ВВП. Какие факторы помогают противостоять санкционному давлению? Как экономика России защищена от внешних рисков? Каков дальнейший прогноз экономического роста?

Участники:

  • Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН;
  • Владимир Миловидов, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО;
  • Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023