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Посол рассказал о переходе России и Катара на расчеты в национальных валютах

Посол Догадкин: Россия и Катар ведут работу для начала расчетов в национальных валютах
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Фото: flickr.com
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Россия предложила Катару перейти на расчеты в национальных валютах стран, работа по реализации данной идеи уже ведется. Об этом 7 августа сообщил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

«Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами, — сообщил дипломат.

Также Догадкин рассказал, что Россия снова начала поставлять в Катар ячмень и подсолнечное масло. По итогам 2022 года РФ увеличила экспорт российской сельхозпродукции в Катар более чем на 50%.

«Последовательно развивается сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли: были возобновлены поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Активно на катарском рынке работают компания «Мираторг», а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции, особенно экологически чистой», — сообщил посол.

По словам Догадкина, отношения России и Катара развиваются успешно, они имеют огромный потенциал и перспективы.

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Ранее, 7 августа, Догадкин рассказал, что Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму более 160 млрд рублей. Как отметил дипломат, в I квартале 2023 года товарооборот России и Катара составил почти 70 млн катарских риалов.

До этого, 22 июня, президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. В свою очередь Путин передал приветствие эмиру арабской страны. Президент также поблагодарил председателя совета министров Катара за участие делегации в Петербургском международном экономическом форуме и отметил, что двусторонние торговые отношения между Россией и Катаром пока относительно невелики, но у них есть потенциал для роста.

Накануне встречу с главой кабмина Катара провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что Москва считает Доху ключевым партнером на Ближнем Востоке и рассчитывает на расширение сотрудничества. По его словам, в январе–апреле взаимный товарооборот двух стран составил более 1,5 млрд рублей (почти 70 млн катарских риалов).

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