Несколько сотен человек посетили фестиваль красок в Тамбове

В Тамбове во второй раз в 2023 году провели фестиваль «Краски России». В мероприятиях приняли участие несколько сотен жителей и гостей города.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», на фестивале использовали несколько тонн разноцветных красок. Во время массовых залпов участники подбрасывали краски вверх, создавая в небе разноцветное облако.

Программа фестиваля была рассчитана примерно на четыре часа, поэтому уйти нераскрашенными с фестиваля было невозможно. Краской осыпали даже случайных прохожих, отмечает агентство.

Красочная традиция пришла из Индии. Празднику насчитывается более 2 тыс. лет. Участники обливают друг друга разноцветной водой и посыпают порошком из целебных трав.

Считается, что чем сильнее человек испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на него направлено.