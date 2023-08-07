Пенсионерка умерла от полученных под душем ожогов в Саратове

В Саратове умерла 78-летняя женщина, которая около месяца назад получила ожоги, моясь под душем в своей ванной. По факту случившегося следственные органы проводят проверку.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР пишет, что пенсионерка поступила с ожогами в областной комбустиологический центр 5 июля. Выяснилось, что она обожглась водой, когда принимала душ у себя в квартире на Набережной Космонавтов.

Врачи не смогли ее спасти. Назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что девятилетний мальчик получил ожоги 60% тела в Санкт-Петербурге. По словам его отца, пока он занимался ремонтом машины, мальчик раздобыл горящую палку и стал с ней играть.