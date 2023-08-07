Напавший на подростка-кассира мужчина получил выстрелы в лицо

В поселке Янино-1 Ленинградской области произошел конфликт между подростком-кассиром ресторана «Копченые кости» и посетителем. Об этом 7 августа рассказал источник «Известий».

Накануне вечером в заведение зашел взрослый мужчина и о чем-то спросил 16-летнего подростка, стоявшего за кассой. Молодой человек переспросил, после чего мужчина ударил его кулаком в лицо и достал нож.

Тогда подросток вынул из кармана газовый пистолет и дважды выстрелил в лицо обидчику. Мужчина сбежал, после чего кассир вызвал полицию.

У юноши диагностировали травму лица средней степени тяжести. По его словам, ранее нападавшего он не видел.

Правоохранители начали поиска злоумышленника. Он имеет плотное телосложение, возраст около 35 лет, был одет в темные спортивные штаны и темную кофту.

Также 6 августа сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на подростков со страйкбольной гранатой. Мужчина в балаклаве ходил вокруг школьников, после начал выдергивать чеку. Затем к нему подбежали школьники и повалили его на землю. Прозвучал взрыв страйкбольной гранаты, из-за которого у напавшего поврежден палец.