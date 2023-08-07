Памятник святой Матроне Московской установили в храме Новосибирска

В Новосибирске в одном из храмов Калининского района установили памятник православной святой Матроне Московской. Он появился на территории храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Пашино. Освящение и открытие планируется в конце сентября, сообщает VN.ru со ссылкой на Новосибирскую епархию.

Средства на памятник Матроне выделили благотворительные организации.

В микрорайоне Стрижи в Новосибирске сейчас ведется строительство храма во имя святой блаженной Матроны Московской. Пока не сообщалось, когда планируется завершить строительство.

Агентство уточняет, что Матроне Московской молятся, когда просят защиты и помощи в тяжелых жизненных ситуациях или во время болезни. Кроме того, к ней обращаются те, кому нужна защита для близких, находящихся на войне.