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Новые учебники истории купят для томских школ за 20 млн рублей

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В школах Томской области старшеклассники с 1 сентября начнут заниматься по новым учебникам истории. Предстоит закупить более 29 тыс. экземпляров учебной литературы. Регион на эти цели выделил более 20 млн рублей.

РИА «Томск» уточняет, что обновленные единые учебники по истории России для 10–11-х классов начнут использовать во всех школах с 1 сентября. В них рассматриваются темы СВО, введение санкций против России и их последствия.

Обучающиеся 5–9-х классов получат новые учебники в 2024 году. Они будут рассказывать о причинах проведения СВО, современных героях, защищающих страну на передовой.

Ранее сообщалось, что предмет «Основы безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Сейчас формируется рабочая группа, которая будет заниматься созданием новой учебной федеральной программы.

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