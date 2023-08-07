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Пушилин назвал краснолиманское направление одним из самых успешных в ДНР

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Краснолиманское направление — одно из самых успешных в Донецкой Народной Республике в плане улучшения позиций, продвижение продолжается. Об этом 7 августа в понедельник в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление — одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций. При достаточно серьезном нанесении урона и вреда противнику [российские] подразделения продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию Донецкой народной республики», — сказал Пушилин.

По его словам, несмотря на трудности, также наблюдается улучшение позиций на авдеевском направлении, где противник несет большие потери как в технике, так и в количестве бойцов.

Глава региона также отметил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ДНР остается сложной, но власти целиком контролируют происходящее.

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Ранее, 7 августа, сообщалось, что на донецком направлении развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам корреспондента «Известий» Станислава Григорьева, ВС РФ грамотно используют особенности местного ландшафта, чтобы добиться максимальной эффективности

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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