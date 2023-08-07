Ночь на 7 августа стала второй самой теплой за это лето в Москве

Температура воздуха в Москве в ночь с 6 на 7 августа второй раз за лето не опускалась ниже 20 градусов. Предыдущий рекорд этого сезона в столице был зафиксирован в столице в ночь на 7 июля, когда минимальная температура воздуха составила 21,8 градуса. Об этом сообщает 7 августа ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ночью 7 августа минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, впервые в этом месяце превысила отметку 20 градусов и составила 20,8 градуса. Прошедшая ночь оказалась второй самой теплой в этом летнем сезоне», ― приводит слова синоптика Поздняковой Telegram-канал «Погода с Татьяной Поздняковой (Метеоновости)».

По словам специалиста, июльский рекорд может быть побит уже в ближайшую ночь. Так, ночью 8 августа в Москве минимальная температура воздуха может составить 22 градуса.

Ранее этим днем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве опустится на 12 градусов к концу недели.

По его словам, в понедельник сильная жара до +31...+34 градусов сохранится, а во вторник уже начнет потихоньку спадать и снизится до +25...+30 градусов, что тоже является превышением климатической нормы для столицы. Также ко вторнику погода будет более облачная, а во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. В среду дожди продолжатся, прогнозируемый температурный фон — +25...+27 градусов.