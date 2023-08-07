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Ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девятилетний мальчик получил ожоги 60% тела в Санкт-Петербурге. Об этом 7 августа сообщил источник «Известий».

Его 39-летний отец рассказал, что приехал с сыном в автосервис на Заповедной улице. Пока он занимался ремонтом машины, мальчик раздобыл горящую палку и стал с ней играть.

Мужчина заметил это, но тут же отвлекся. Спустя некоторое время он снова посмотрел на ребенка, когда тот уже горел.

Ребенка доставили на скорой помощи в реанимацию. Он находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами второй и третьей степени.

По факту произошедшего проводится следственная проверка.

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Ранее, 18 июля, четырехлетний ребенок получил 20% ожогов тела в Санкт-Петербурге. Он играл со шваброй на кухне и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком.

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