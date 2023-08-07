Шапша сообщил о сбитом в Калужской области беспилотнике

В Калужской области сбили беспилотник. Об этом 7 августа сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он в Telegram.

Ферзиковский район находится на востоке области. Он граничит с Калугой и Тульской областью.

Ранее, 6 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что приближавшийся к городу беспилотник был уничтожен силами ПВО.