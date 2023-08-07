На Алтае в результате ДТП госпитализированы пять человек

В Республике Алтай в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом пострадали восемь человек, пятеро из которых остаются в больнице. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Инцидент произошел в 17:30 (12:30 мск) 6 августа. 20-летний водитель Toyota Corolla Ceres во время спуска с Семинского перевала не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой навстречу ехал микроавтобус Toyota Hiace.

В результате аварии в республиканскую больницу госпитализировали 21-летнюю жительницу Новосибирской области, пассажирку легкового авто, а в Шебалинскую районную больницу направили 20-летнего водителя и еще двух 24-летних пассажиров Toyota Corolla ― все они приехали из Новосибирской области. Кроме того, 41-летняя пассажирка микроавтобуса из Московской области также оказалась на больничной койке.

У водителя легкового авто взяли анализы на проверку содержания алкоголя в крови. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 6 августа, в Республике Татарстан произошло ДТП с участием легкового авто и трактора, в результате которого погиб ребенок и двое взрослых. На 29-м км автодороги Арск ― Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в трактор в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами.