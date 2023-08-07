В «Магните» рассказали о перебоях с поставками воды

«Магнит» столкнулся с серьезными перебоями в поставках воды в магазинах южных регионов. Вот уже несколько дней в Сочи вода продается только в маленьких бутылках по 0,5 л, все большие емкости скупили. Сотрудники компании говорят, что такая же проблема в Краснодаре, выяснили «Известия».



«Магнит» на юге сейчас работает в условиях повышенного спроса, вызванного ростом внутреннего туризма и жаркой погодой. Это создает определенные сложности в работе», — пояснили в компании.

По отдельным товарным категориям, традиционно популярным в это время года, наблюдается высокий уровень спроса, заметили там. В настоящее время компания увеличивает логистические ресурсы для более оперативного пополнения магазинов необходимым ассортиментом.