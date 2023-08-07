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Маск заявил о намерении использовать приемы реслинга против Цукерберга

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Фото: Global Look Press/Cliff Owen - CNP
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Американский предприниматель Илон Маск в понедельник, 7 августа, заявил, что планирует применить элементы реслинга в схватке с руководителем Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом.

«Я собираюсь использовать в бою стиль WWE», — написал бизнесмен в соцсети Х (бывш. Twitter).

WWE — компания-организатор шоу рестлинга. Для данного вида спортивных мероприятий характерно сочетание борьбы со зрелищными трюками и актерской игрой.

Накануне Маск поделился своими ожиданиями от предстоящего боя. Он упомянул, что, вероятно, победит Цукерберга в быстром поединке, но рискует проиграть, если состязание затянется.

На фоне конфликта из-за разработки компанией Meta приложения-конкурента X под названием Threads Маск и Цукерберг приняли решение выяснить отношения на ринге.

6 августа руководитель соцсети X анонсировал прямую трансляцию противостояния с Цукербергом. По его словам, все вырученные средства «пойдут на благотворительность для ветеранов».

В начале июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Встреча обещает быть особенно интересной, так как соперники находятся в разных весовых категориях.

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

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