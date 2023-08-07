Военные Азербайджана открыли огонь в сторону армянских позиций

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли расположенные на границе армянские позиции в районах Кутакан и Третук 6 августа. Об этом 7 августа сообщает министерство обороны Армении на своем официальном сайте.



«6 августа с 20:30 до 21:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районах Кутакан и Третук», — пишет ведомство.



Министерство также добавляет, что обстрел производился при помощи стрелкового оружия различного калибра, а также с применением минометов.

Отношения Армении и Азербайджана обострились еще в 1988 году, когда начались споры вокруг принадлежности Нагорного Карабаха, который тогда заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку по итогам военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.



Однако ситуация на армяно-азербайджанской границе постоянно усугублялась. Так, осенью 2022 года Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.



Ранее, 25 июля, премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года при условии, что Баку наладит диалог со Степанакертом. Однако, по его словам, в договоре едва ли будет положение, касающееся Нагорного Карабаха, которое устроит Баку и Ереван.