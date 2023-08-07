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Боевика ВСУ выгнали из кафе под Одессой из-за жалоб на русскую музыку

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Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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В Белгороде-Днестровском Одесской области боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгнали из кафе за требование выключить русскую музыку. Об этом 6 августа сообщил украинский журналист Константин Андриюк.

«Военный услышал в кафе русскую музыку. Подошел, сделал замечание и попросил выключить», — написал он в Telegram-канале.

В ответ на просьбу националист получил грубый отказ, в котором девушка «прямым текстом послала его», а затем ее знакомые выставили его из кафе.

На опубликованном журналистом ролике девушка, говоря по-русски, заявила, что она является болгаркой по национальности и насчет украинского языка ее «учить не надо». Кроме того, она назвала бойца ВСУ «провокатором и идиотом».

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4 августа на рассмотрение депутатов Верховной рады Украины внесен законопроект об увеличении в 100–167 раз штрафов за исполнение и проигрывание российской музыки в публичных местах. Штрафы в стране рассчитываются на основе необлагаемого налогом минимума доходов (ННМД), который равен 17 гривнам (около 44 рублей). В случае принятия закона размер штрафа составит от 300 до 500 ННМД.

Ранее, 1 августа, в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, согласно которому запрещается включать песни на русском языке в общественных местах.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, еще в прошлом году он заявил, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру в ответ.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.

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