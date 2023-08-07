Боевик ВСУ рассказал о замалчивании офицерами информации о контрнаступлении

Украинское командование не дает солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) никакой информации о так называемом контрнаступлении, рассказал 7 августа «РИА Новости» один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то (из сослуживцев) говорит, что уже началось (контрнаступление), а кто-то — что не началось. Этого я не могу понять и не знаю: должны что-то сказать солдатам, что они должны делать», — сказал он.

По его словам, о контрнаступлении сообщает телевидение, либо сослуживцы узнают из TikTok, поэтому боевики действуют в полной неопределенности и попадают в плен.

Миронюк рассказал, что ему и другим военным приказали выдвигаться в село Старомайорское, при этом объяснив, что на передовой они проведут три дня, а потом их сменят.

«Ночью нам сказали, что утром выезжаете. Заехали в Старомайорск. Нам сказали идти в конец села и там обороняться. Мы там сидели три дня, на третий день нужно было, чтоб нас забрали. Нас никто не забирал», — рассказал пленный.

Взятого с собой провианта хватило только на первый день. Затем начались обстрелы со стороны российской артиллерии и атаки российской пехоты. Украинские военные решили сдаться в плен.

Накануне пленный боевик ВСУ Юрий Романюк рассказал, что киевское командование задействует в контрнаступлении инвалидов и людей в возрасте, бросая их на самые горячие направления. Причем делает это обманным путем. Романюк отметил, что сам является инвалидом третьей группы из-за гипертонии. Тем не менее в начале июля его отправили на полигон во Львовской области для тренировок и последующего участия в украинском контрнаступлении.

30 июля начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ отразили попытки ВСУ закрепиться в районе Старомайорского и взяли в плен несколько боевиков. Также Чехов сообщил, что бомбардировщики, штурмовики и вертолеты Восточной группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки и совхоза «Октябрь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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