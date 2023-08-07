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FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд в России с 2022 года

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Убытки европейских компаний из-за ухода с российского рынка с 2022 года составили минимум €100 млрд. Такие данные 6 августа привела газета Financial Times.

Отмечается, что в последние полгода 176 различных предприятий столкнулись с последствиями продажи, закрытия или сокращения российского сегмента бизнеса. Во многих случаях ситуация усугублялась обесценением активов и прочими непредвиденными расходами.

Прогнозы не сильно обнадеживают: считается, что адаптация бизнеса к новой геополитической обстановке потребует много времени. Так, недавно Danone и «Балтика» не без потерь передали часть своих дочерних производств во временное управление Росимущества, и это еще может сказаться в будущем.

Согласно имеющимся данным, наиболее серьезным ущербом уход с российского рынка обернулся для нефтегазовой отрасли. Суммарные потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Впрочем, благодаря активному росту цен на энергоресурсы упомянутые корпорации не испытали трудностей и, более того, в прошлом году предоставили отчеты о рекордной прибыли в размере €95 млрд.

Активы и действия: контроль над Danone и Carlsberg в РФ получило Росимущество
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Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран, которые были введены после того, как 24 февраля 2022 года Москва объявила о начале специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Таким образом, с российского рынка ушли сеть кофеен Starbucks, рестораны McDonald's, бренды Mars, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, компания IKEA и другие. Между тем бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell приостановили инвестиции и развитие в России. Позднее некоторые из них вернулись в РФ под другими названиями.

В свою очередь президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка.

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