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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с участием трактора в Татарстане

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Фото: t.me/mvdtatarstana
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В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с трактором. Как сообщили 7 августа в МВД по республике, погибли ребенок и двое взрослых.

Авария произошла накануне. На 29-м км автодороги Арск — Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в трактор в составе прицепа, который двигался с выключенными внешними световыми приборами.

«В результате ДТП три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Краснодарском крае в результате массового ДТП на трассе погибли четыре человека, еще трое пострадали. В региональном главке МВД уточнили, что в двух машинах погибли водители и пассажиры — четыре человека. В двух других — трое пострадавших.

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