Президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, будет недоволен стремлением США оказывать военную поддержку Тайваню. Таким предположением поделился военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Он сравнил данную ситуацию с июльским саммитом НАТО, во время которого украинский лидер «испытал крайне неприятный холодный душ». По словам эксперта, Зеленский даже не пытался скрыть разочарование, когда понял, что его фактически вынуждают вести борьбу, пока не будут исчерпаны последние ресурсы.

Между тем Вашингтон поставил себя перед сложным выбором: какой кризис считать более приоритетным — тайваньский или украинский.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что вести любую войну на два фронта — крайне плохая идея. Однако, похоже, Соединенные Штаты решительно настроены делать именно это», — отметил Босник.

Ранее, 3 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что поддержка Тайваня за счет средств, выделенных США для Киева, не обернется сокращением общего объема американской помощи.

Накануне газета Financial Times сообщила, что американский лидер Джо Байден рассматривает возможность потратить часть денег из бюджета на помощь Украине, чтобы закупить партию оружия для Тайваня. С таким предложением глава государства якобы обратился в конгресс.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал, что не может подтвердить публикацию FT или раскрыть больше подробностей.

До этого, 29 июля, Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню.

Эскалация между Китаем и Тайванем произошла после того, как в августе 2022 года на острове побывала спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости провинции.