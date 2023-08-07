В Якутске началось прощание с первым президентом республики Николаевым

В Якутске началась траурная церемония прощания с первым президентом республики Михаилом Николаевым. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе правительства республики Саха (Якутия).

«В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым», — говорится Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что первыми проститься пришли действующий глава Якутии Айсен Николаев, а также старейшины, соратники, члены Совета Федерации и члены правительства.

Гражданская панихида продлится сегодня до 20:00 по местному времени (14:00 мск).

Траурный митинг состоится 8 августа в Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского улуса.

О кончине первого президента Якутии стало известно в ночь на 5 августа. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет. В связи с его смертью в республике объявили трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Республики Саха (Якутия) в связи с кончиной Михаила Николаева. По его словам, бывший глава республики многое сделал для развития региона. Также Путин отметил, что Николаев внес значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране.

В правительстве Якутии уточнили, что Михаил Николаев будет похоронен 8 августа в родном селе Октемцы.

Михаил Николаев занимал руководящую должность в Якутии с 1992 по 2002 год. После этого он исполнял обязанности зампредседателя Совета Федерации (СФ), также был депутатом Государственной думы VI созыва. Николаев на протяжении восьми лет являлся государственным советником Республики Саха.