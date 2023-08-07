Военнослужащие российской армии отбили семь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольшан и разгромили роту пехоты противника на купянском направлении. Об этом 7 августа сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины», — сказал он «РИА Новости».

По данным полковника, бойцы Западной группировки ВС РФ отразили четыре контратаки украинских националистов. Противник потерял до взвода живой силы, бронетранспортер (БТР) производства Великобритании Spartan, а также в плен попали два боевика ВСУ.

Зыбинский обратил внимание на то, что украинская армия предприняла три попытки контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта Новоселовское. Все атаки были отражены, противник потерял до взвода пехоты, уточнил он.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы силами артиллерии были ликвидированы буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Купянска и гаубица Д-20 в районе Петропавловки. Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка также была ликвидирована силами военных России при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Накануне Зыбинский заявил, что ВС РФ вклинились в позиции ВСУ около поселка Ольшаны Харьковской области. Штурмовики российской армии захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ, а также ликвидировали до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады армии противника.

5 августа Минобороны сообщило, что в ходе ведения наступательных действий на широком фронте российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшаны и Першотравневое Харьковской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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