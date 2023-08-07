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FT: европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро в России с 2022 года

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Европейские компании потеряли, по меньшей мере, €100 млрд за время проведения спецоперации РФ. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщила газета Financial Times.

Согласно отчетам, в течение последних шести месяцев 176 компаний так или иначе понесли убытки из-за продажи, закрытия или сокращения российского сегмента бизнеса. Кроме того, многим пришлось столкнуться с обесценением активов и непредвиденными расходами.

Эксперты полагают, что в будущем предприниматели столкнутся с новыми проблемами. Так, например, сейчас доли зарубежных владельцев в российской структуре компаний Danone и «Балтика» переданы во временное управление Росимущества.

Подчеркивается, что наиболее серьезный ущерб ухода с российского рынка нанес нефтегазовым компаниям. В частности, суммарные потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Тем не менее, на фоне глобального подорожания энергоресурсов упомянутые корпорации не испытали трудностей и более того — в прошлом году предоставили отчеты о рекордной прибыли в размере €95 млрд.

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Часть иностранных компаний начала приостанавливать сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля 2022 года Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

Таким образом, с российского рынка ушли сеть кофеен Starbucks, рестораны McDonald's, бренды Mars, Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, компания IKEA и другие. Между тем бренды KFC, Pizza Hut и Taco Bell приостановили инвестиции и развитие в России. Позднее некоторые них вернулись в РФ под другими названиями.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, уже давно под многими иностранными брендами предлагается продукция, которая создается полностью отечественными производителями.

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