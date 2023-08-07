Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке
Мир
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-адмирал ВМС США предрек войну в Африке из-за ситуации в Нигере
Мир
Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
Глава «ПСЖ» назвал предательством отказ Мбаппе подписать новое соглашение
Армия
Разведчики ЮВО уничтожили позиции и технику ВСУ в лесных массивах
Армия
ВС РФ ударом из ПТУР уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром
Мир
В Британии решили увеличить штраф работодателям за наем нелегалов
Мир
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Общество
Синоптики пообещали похолодание на 12 градусов в Москве в конце недели
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы
Сюжет:

Экономист Ву: в ближайшие недели контрнаступление ВСУ исчерпает себя

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву предрек скорое завершение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил он 5 августа в подкасте RT Going Underground, российские бойцы быстро учатся и совершенствуют свои навыки.

Военные Вооруженных сил РФ, уточнил Ву, сейчас успешно используют на поле боя оружие, которого еще не существовало буквально 18 месяцев назад. Такую способность обучению российской армии эксперт назвал «впечатляющей». Технологическое развитие похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев, добавил Ву.

В ближайшие несколько недель контрнаступление ВСУ, «по сути, исчерпает себя», сказал он.

Отраженные силы: за два месяца ВФУ потеряли более 43 тысяч человек
Российская армия уничтожила большую часть группировки, подготовленную для украинского «контрнаступления»

Накануне обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перебросили в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинскую армию. Он объяснил, что морским пехотинцам придется отступить рано или поздно от линии соприкосновения, так как они не сможет выполнять задачи без перерыва на отдых и ремонт.

В результате отступления останется сильная брешь, которую Киев сможет заполнить менее эффективными армейскими подразделениями, заявил Экс. По его мнению, такое изменение пойдет на руку российской армии, которая воспользуется шансами и проведет контратаку, снизив рейтинги украинцев на поле боя.

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

Еще в конце июля президент России Владимир Путин заявил о провале наступления Киева. Глава государства указал на то, что в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023