Бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву предрек скорое завершение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил он 5 августа в подкасте RT Going Underground, российские бойцы быстро учатся и совершенствуют свои навыки.

Военные Вооруженных сил РФ, уточнил Ву, сейчас успешно используют на поле боя оружие, которого еще не существовало буквально 18 месяцев назад. Такую способность обучению российской армии эксперт назвал «впечатляющей». Технологическое развитие похоже на «революцию», которая происходит каждые несколько месяцев, добавил Ву.

В ближайшие несколько недель контрнаступление ВСУ, «по сути, исчерпает себя», сказал он.

Накануне обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российская армия измотает элитный спецназ, который ВСУ перебросили в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинскую армию. Он объяснил, что морским пехотинцам придется отступить рано или поздно от линии соприкосновения, так как они не сможет выполнять задачи без перерыва на отдых и ремонт.

В результате отступления останется сильная брешь, которую Киев сможет заполнить менее эффективными армейскими подразделениями, заявил Экс. По его мнению, такое изменение пойдет на руку российской армии, которая воспользуется шансами и проведет контратаку, снизив рейтинги украинцев на поле боя.

Газета Politico 1 августа сообщила, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

Еще в конце июля президент России Владимир Путин заявил о провале наступления Киева. Глава государства указал на то, что в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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