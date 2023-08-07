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Российские военные уничтожили «Ланцетами» две САУ Krab в ДНР

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российские силы использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» против Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки 155-го калибра Krab польского производства в Свято-Покровском и Кирово», — сказал он.

Астафьев добавил, что «Ланцеты» вывели из строя 122-миллиметровую гаубицу «Гвоздика» и боевую машину пехоты (БМП) ВСУ у населенных пунктов Андреевка и Кузьминовка.

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Накануне военнослужащие ВС РФ уничтожили бронетехнику украинской армии с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне спецоперации. Позиции украинских войск находились в лесной местности. После попадания боеприпасов по цели произошел взрыв и появились черные клубы дыма. На кадрах зафиксировано уничтожение боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

5 августа начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в ДНР. Российской бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией были поражены пункты временной дислокации ВСУ, места скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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