Экс-адмирал ВМС США предрек войну в Африке из-за ситуации в Нигере

Захват власти мятежниками в Нигере может перерасти в полномасштабную войну в Африке. Об этом 6 августа заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

«Приведет ли это (ситуация в Нигере. — Ред.) к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отметил Ставридис, вооруженный конфликт на Африканском континенте может стать «значительным и разрушительным событием».

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal написала, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

Незадолго до этого Национальный совет спасения родины (НССР), который является правящим органом мятежников Нигера, заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Однако не уточняется, какое именно государство может готовить нападение. Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства.

Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне.

4 августа министр обороны Чада Дауд Яйя Брахим заявил, что вариант вооруженного вмешательства в конфликт в Нигере не рассматривается. Он считает, что кризис необходимо разрешить путем диалога.

В тот же день агентство Reuters написало, что военное командование государств ЭКОВАС разработало план возможной интервенции Нигера.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.