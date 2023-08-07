В Джидде (Саудовская Аравия) на встрече, на которой обсуждалось урегулирование украинского конфликта, представили план, альтернативный «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 6 августа сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что в альтернативный план входят такие пункты, как начало переговоров под эгидой ООН, прекращение огня на всей территории, обмен пленными и целостность Украины.

Утверждается, что Россия ознакомлена с данным планом.

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что переговоры по Украине в Джидде являются «большим прорывом и серьезным шагом», несмотря на большие потери украинской армии в ходе их контрнаступления. Он напомнил, что многие европейские страны, в том числе их вышестоящие лица, не раз выражали ноту усталости по поводу поддержки Украины, а также заявляли о тяжести поддержания антироссийских санкций.

Также в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что обсудит со странами БРИКС, которые приняли участие в переговорах в Саудовской Аравии, итоги этих консультаций. Помимо этого, замглавы МИДа подчеркнул, что встреча в Джидде — это отражение попытки Запада продолжить усилия по мобилизации глобального Юга на поддержку «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

При этом, как написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских чиновников, Киев на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в Джидде больше не настаивал на реализации «мирного плана» президента страны Владимира Зеленского. Как заметили авторы материала, участники консультаций «проявили больше стремления к достижению консенсуса».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.