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Юрист предупредил о штрафе за вывоз некоторых товаров из-за рубежа

Юрист Байбородин: попытка вывезти некоторые товары может грозить уголовным делом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Перед поездкой в другую страну рекомендуется изучить действующие ограничения на провоз товаров через границу. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказал радио Sputnik юрист Александр Байбородин.

По его словам, прежде всего это касается антиквариата, изделий из природных материалов и некоторых видов лекарств. Так, из Египта и Турции нельзя вывозить кораллы и ракушки, нарушение этого правила обернется крупным штрафом. Крокодиловая кожа, слоновая кость и предметы старины в некоторых странах подлежат декларированию, а в других полностью запрещены к провозу.

Проблемы могут возникнуть не только в пункте отправления, но и по прибытии домой. Эксперт подчеркнул, что в РФ путешественник рискует попасть в сложную ситуацию из-за лекарств. Он призвал внимательно изучить информацию по каждому препарату: в состав некоторых медикаментов входят вещества, запрещенные российским законодательством. Яркий тому пример — марихуана.

«Во многих странах продаются сувениры на основе марихуаны — это могут быть даже шампуни, масла, духи, кремы. Турист может просто не заметить, но на таможне это будет сложно объяснить. Поэтому надо обращать внимание на изображение листочка каннабиса на упаковке», — добавил Байбородин.

Впрочем, даже провоз разрешенных товаров может вызвать вопросы, если речь идет о нестандартном количестве. Такого пассажира могут заподозрить в спекуляции и уклонении от оплаты пошлин.

«5–10 единиц товара мало похожи на предметы личного пользования, особенно если это одинаковые вещи. Это касается, например, дорогой косметики, дорогих брендов одежды и обуви, электроники — тех же iPhone или ноутбуков», — пояснил юрист.

Кроме того, он упомянул об ограничениях на ввоз алкоголя и табачной продукции в Россию: не более 200 сигарет и не более 5 л спиртного на человека.

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