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FT: европейские компании потеряли не менее €100 млрд в России с 2022 года

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С 2022 года европейские компании на российском рынке потеряли не менее €100 млрд. Как сообщила 6 августа британская газета Financial Time, после ухода с рынка РФ больше всего потеряли нефтегазовые компании.

Отмечается, что с обесценением активов, затратами, связанными с обменным курсом, и другими одноразовыми расходами в связи с продажей, закрытием или сокращением своего бизнеса в России столкнулись 176 компаний.

Потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд. Между тем из-за роста мировых цен на энергоресурсы, данные компании не испытали финансовых затруднений и зафиксировали рекордную прибыль в размере €95 млрд в прошлом году.

По данным издания, передача долей иностранных владельцев в российских компаниях, таких как Danone и «Балтика», во временное управление Росимущества, вызывает опасения экспертов о возможных дальнейших потерях для европейского бизнеса. Аналитики отметили, что в России продолжают свою работу 50% из 1,9 тыс. фирм, которые принадлежат европейским предприятиям.

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Ранее, 4 августа, глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал оценки Всемирного банка (ВБ) по ВВП по паритету покупательной способности стран мира на конец 2022-го, согласно которым Россия вошла в пятерку крупнейших глобальных экономик. Он отметил, что пережить воздействие санкций могла только действительно такая крепкая диверсифицированная экономика, как российская.

2 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации, и продемонстрировала свою прочность. Как считают эксперты издания, устойчивость экономики России обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса (ВПК), а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности на Индию и Китай.

Президент РФ Владимир Путин 7 июля сообщил, что некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Он выразил уверенность в том, что Россия справится с возможными сложностями, и предложил обсудить меры для их преодоления.

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