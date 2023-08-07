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Жертвами авиаударов Израиля стали четверо сирийских военнослужащих

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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Четверо сирийских военнослужащих стали жертвами авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска. Об этом 7 августа сообщила газета Al-Watan. Информацию подтвердили также в сирийском минобороны.

Помимо четырех погибших, еще четверо военных пострадали. Отмечается, что воздушная атака была совершена в 02:20 по местному времени (совпадает с мск) со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.

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Ранее в этот день телеканал Al Ikhbariya сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражает удары в пригороде Дамаска. Предположительно, речь идет о ракетной атаке со стороны Израиля.

19 июля сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска. Сработали комплексы ПВО. В небе над окрестностями Дамаска были слышны взрывы. Позднее министерство обороны страны заявило о двух пострадавших военных.

До этого, 2 июля, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что шесть тактических истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли авиаудары 10 ракетами в Сирийской Арабской Республике (САР).

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.

В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.

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