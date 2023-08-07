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Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в доме в ТиНАО

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Фото: t.me/moscowproc
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Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств пожара в частном доме, где погибла женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы в воскресенье, 6 августа.

Обследование места пожара продолжается, назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возникновения возгорания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел ранее в этот день в частном жилом доме в Новой Москве в деревне Говорово. На месте тушения было найдено тело женщины — хозяйки дома, сообщает сайт kp.ru. Как отмечает телеканал «360», наряд пожарных не сразу сумел проехать к месту возгорания из-за узкой дороги. На месте было установлено, что в доме загорелась электрощитовая. Кровля и мансардный этаж к этому времени уже обрушились.

Ранее в этот день тело пенсионера было найдено в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве. Также пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали, пишет Life.ru. По факту происшествия проводится проверка, которая находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры.

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