Российская армия измотает элитный спецназ, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс, что позволит прорвать фронт и вытеснить украинскую армию. Об этом 4 августа заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, практически весь украинский корпус морской пехоты был развернут на участке линии фронта протяженностью 10 миль (чуть больше 16 км), общее количество военнослужащих составляет примерно 8 тыс.

«Одновременное развертывание всех элитных бригад морской пехоты <…> сопряжено со значительным риском. <…> Ни одно подразделение не может сражаться вечно без перерыва на отдых, ремонт и набор новобранцев. Так что морским пехотинцам ВСУ в конечном счете придется отступить от линии соприкосновения», — рассуждает автор.

В результате отступления после элитного спецназа останется сильная брешь, которую киевские власти могут заполнить менее эффективными армейскими подразделениями, заявил Экс. По его мнению, такое изменение пойдет на руку российской армии, которая воспользуется шансами и проведет контратаку, снизив рейтинги украинцев на поле боя.

Между тем экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. Он отметил, что российские линии обороны специально созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. По словам Берлетика, ВСУ не могут дойти даже до первой линии.

При этом 6 августа бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполняет приказ Североатлантического альянса перейти к тактике штурмов с большим количеством бронетехники, которую на поле боя уничтожает российская армия. По его мнению, НАТО разочаровано в украинском контрнаступлении из-за отсутствия значимых успехов.

Еще в конце июля президент России Владимир Путин заявил о провале наступления Киева. Глава государства указал на то, что в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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