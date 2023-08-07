Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры работы экипажей вертолетов 7 августа показало Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Как указали в военном ведомстве, армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Накануне Минобороны сообщило, что на запорожском направлении экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар управляемой ракетой по боевому бронированному объекту ВСУ.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 1 августа показал, как экипажи вертолетов Ка-52 работают по всей линии фронта на запорожском направлении. Отмечается, что российские летчики наносят удары по объектам украинских боевиков, уничтожая в том числе бронемашины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».