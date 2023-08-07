В Сирии сообщили об атаке по окрестностям Дамаска
Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражает удары в пригороде Дамаска. Об этом в ночь на понедельник, 7 августа, сообщает местный телеканал Al Ikhbariya.
Отмечается, что в районе столицы звучат взрывы. Предположительно, речь идет о ракетной атаке со стороны Израиля.
Подробности о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Ранее, 19 июля, сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска. Сработали комплексы ПВО. В небе над окрестностями Дамаска были слышны взрывы.
Вскоре после этого министерство обороны страны заявило о двух пострадавших военных.
До этого, 2 июля, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что шесть тактических истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли авиаудары 10 ракетами в Сирийской Арабской Республике (САР).
Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1948 года, когда была провозглашена независимость израильской земли. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года.
В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля. Периодически стороны осуществляли попытки достичь мира, но безуспешно.