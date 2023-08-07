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Следователи приступили к допросу подозреваемого в смертельном ДТП в Москве

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Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Следователи приступили к допросу подозреваемого в ДТП на севере Москвы, в результате которого погиб семилетний мальчик. Об этом 7 августа сообщает Следственный комитет РФ.

«Подозреваемый <...> доставлен в подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве, где следователи приступили к его допросу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Авария, унесшая жизнь мальчика, произошла накануне на Кронштадтском бульваре столицы. По данным «Известий», водитель автомобиля Skoda на большой скорости сбил ребенка, когда тот переходил дорогу на красный свет.

Мужчина выбежал из машины и попытался помочь несовершеннолетнему. Когда ему не удалось оказать первую помощь, он скрылся с места ДТП. В результате семилетний ребенок скончался от полученных травм, не приходя в сознание. Как выяснили «Известия», мужчина был пьян в момент ДТП.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженном с оставлением места его совершения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Водитель был задержан.

Как рассказал «Известиям» очевидец Матвей, он сфотографировал водителя и машину после аварии, затем передал все данные сотрудникам полиции, ГИБДД. Кроме того, он отметил, что мальчики гуляли без сопровождения взрослых.

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