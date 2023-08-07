Прямые потери европейских компаний на российском рынке составляют не менее €100 млрд после начала Россией спецоперации. Об этом 6 августа сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отчеты крупнейших фирм Европы за последние полгода.

Отмечается, что 176 европейских компаний за этот период столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса».

По данным издания, европейский бизнес ждет в будущем «еще большая боль» ввиду передачи доли зарубежных владельцев в структуре России производителя молочных продуктов Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. Также аналитики предположили, что бизнес Европы значительно пострадает в будущем. Кроме того, Киевская школа экономики подчеркнула, что на территории России продолжают свою работу 50% из 1,9 тыс. фирм, которые принадлежат европейским предприятиям.

Издание подчеркнуло, что самое большое количество финансовых потерь после ухода с российского рынка было зафиксировано среди нефтегазовых компаний. Например, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд.

Тем не менее в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные корпорации не испытали финансовых трудностей, которые в 2024 году предоставили отчеты о рекордной совокупной прибыли в размере €95 млрд.

В случае с компаниями, занятыми в промышленности, в том числе в автомобилестроении, потери в России составили €13,6 млрд, в то время как финансовые корпорации, в частности банки, зафиксировали списания и другие расходы на сумму €17,5 млрд.

Ранее, 2 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что российская экономика выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации по защите Донбасса, и продемонстрировала свою прочность. Как указала газета, у России были проблемы с импортом микрочипов, однако страна смогла их решить и теперь у нее есть возможность ежедневно наносить удары высокоточным оружием.

Накануне американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны просчитались, ожидая успеха от введения антироссийских санкций.

28 июля президент РФ Владимир Путин сказал, что западные страны вводят санкции против тех, кто не согласен жить по придуманным ими правилам. 7 июля он сообщил, что некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится. Он выразил уверенность в том, что Россия справится с возможными сложностями, и предложил обсудить меры для их преодоления.

Страны Запада усилили давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.