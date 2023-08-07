Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Глава Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг 6 августа заявил, что готов к поединку с владельцем соцсети Х (бывш. Twitter) Илоном Маском и предлагал провести бой 26 августа.

«Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было», — написал он в соцсети Threads (принадлежит Meta).

Как отметил Цукерберг, он скептически относится к тому, что бой пройдет в предложенную им дату.

На фоне конфликта из-за разработки компанией Meta приложения-конкурента X под названием Threads Маск и Цукерберг приняли решение выяснить отношения на ринге.

Ранее в этот день Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X. По его словам, все вырученные средства «пойдут на благотворительность для ветеранов».

При этом Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя из-за своего веса. Он отметил, что весит значительно больше главы Meta, поэтому в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения. По словам Маска, его вес составляет не менее 300 фунтов (136 кг).

7 июля Маск обвинил Цукербурга в плагиате, назвав того змеенышем. За день до этого в сервисе Threads, который запустил Цукерберг, за первые четыре часа зарегистрировались 5 млн человек. Новая соцсеть составила конкуренцию X.

3 июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Борьба обещает быть особенно интересной, так как бизнесмены находятся в разных весовых категориях. Собранные средства пойдут на благотворительность.

Маск 30 июня предложил провести бой с Цукербергом в Колизее.

Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман 25 июня опубликовал видео с тренировки Цукерберга по джиу-джитсу. На нем видно, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и применяют удушающие приемы.

22 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам MMA.

Позднее, 23 июня, мать миллиардера Мэй Маск предостерегла сына от поединка, отметив, что он должен «сражаться только словами».

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом. Причиной может быть то, что глава Meta часто выкладывает в социальные сети видео с тренировок. Бизнесмен также занимается джиу-джитсу и принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.