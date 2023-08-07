В Нью-Мексико вспыхнул крупный пожар на складе с пластиком

Крупное возгорание произошло на складе с пластиковыми изделиями в штате Нью-Мексико (США). Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает телеканал KOB4 со ссылкой на пожарную службу Альбукерке.

По словам сотрудников экстренных служб, тушение огня осложняется из-за порывов ветра. К настоящему моменту пожар развивается бесконтрольно и непредсказуемо.

Отмечается, что огромный столб черного дыма виден с большого расстояния, в том числе из соседнего города.

Местных жителей призвали не приближаться к району, где бушует пожар, по возможности оставаться дома, а также держать окна и двери закрытыми.

Ранее, 2 августа, стало известно о масштабном возгорании в Фениксе (штат Аризона, США). Сначала в городе вспыхнула трава, а затем пламя перекинулось на ближайшие здания.