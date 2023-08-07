Реклама
Прямой эфир
Мир
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Мир
Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения в выдаче лекарств и медизделий в 20 регионах
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы
Мир
Жертвами авиаударов Израиля стали четверо сирийских военнослужащих
Мир
Forbes спрогнозировал поражение элитного спецназа ВСУ и прорыв фронта Россией
Мир
В Японии сообщили о планах начать сброс воды с «Фукусимы-1» в конце августа
Мир
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Мир
WSJ сообщила о недостаточной готовности ЭКОВАС к вводу войск в Нигер
Общество
Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве на следующей неделе
Сюжет:

Разведчики ЮВО уничтожили позиции и технику ВСУ в лесных массивах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили позиции и замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 7 августа опубликовало кадры боевой работы разведчиков в зоне СВО.

Разведчики российской армии при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили позиции и замаскированную технику украинских националистов в лесных массивах.

После получения точных координат противника о его местонахождении российские военнослужащие на квадроциклах оперативно выдвинулись к линии боевого соприкосновения и нанесли точечные удары по заданным целям из гранатометов термобарическими боеприпасами.

Контроль поражения целей и корректировка огня также в режиме онлайн осуществляются расчетами БПЛА. По завершении поставленных боевых задач разведывательное подразделение ЮВО быстро меняет свою позицию в зоне боевых действий.

Разброс полетов: нанесен мощный удар по авиабазам Украины
Ракетные атаки не дают ВВС киевского режима поддерживать сухопутные подразделения

Между тем корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с ВСУ.

По его словам, ВС РФ грамотно используют особенности местного ландшафта, чтобы добиться максимальной эффективности. Например, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» укрыта в лесном насаждении и бьет прямо сквозь ветви. Кроме того, здесь успешно работают боевые машины пехоты (БМП), экипажи которых ведут настоящую охоту на противников.

6 августа военнослужащие ВС РФ уничтожили бронетехнику украинской армии с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне спецоперации. Позиции украинских войск находились в лесной местности. После попадания боеприпасов по цели произошел взрыв и появились черные клубы дыма. На кадрах зафиксировано уничтожение боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023