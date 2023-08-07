Разведчики ЮВО уничтожили позиции и технику ВСУ в лесных массивах

Военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили позиции и замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 7 августа опубликовало кадры боевой работы разведчиков в зоне СВО.

Разведчики российской армии при помощи расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили позиции и замаскированную технику украинских националистов в лесных массивах.

После получения точных координат противника о его местонахождении российские военнослужащие на квадроциклах оперативно выдвинулись к линии боевого соприкосновения и нанесли точечные удары по заданным целям из гранатометов термобарическими боеприпасами.

Контроль поражения целей и корректировка огня также в режиме онлайн осуществляются расчетами БПЛА. По завершении поставленных боевых задач разведывательное подразделение ЮВО быстро меняет свою позицию в зоне боевых действий.

Между тем корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с ВСУ.

По его словам, ВС РФ грамотно используют особенности местного ландшафта, чтобы добиться максимальной эффективности. Например, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» укрыта в лесном насаждении и бьет прямо сквозь ветви. Кроме того, здесь успешно работают боевые машины пехоты (БМП), экипажи которых ведут настоящую охоту на противников.

6 августа военнослужащие ВС РФ уничтожили бронетехнику украинской армии с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне спецоперации. Позиции украинских войск находились в лесной местности. После попадания боеприпасов по цели произошел взрыв и появились черные клубы дыма. На кадрах зафиксировано уничтожение боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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