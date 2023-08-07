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Франция приостановила финансовую поддержку Буркина-Фасо

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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
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Париж приостановил финансовую поддержку Буркина-Фасо на неопределенный срок. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

«Франция приостанавливает до дальнейшего уведомления все свои операции по оказанию помощи в целях развития и бюджетной поддержки Буркина-Фасо», — говорится в заявлении.

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Как отмечает газета Le Figaro, данное решение было принято после того, как Буркина-Фасо и Мали заявили о солидарности с организаторами мятежа в Нигере. Франция при этом поддерживает экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое выступает на стороне законного правительства.

Ранее, 30 июля, стало известно, что участники ЭКОВАС решили прекратить финансовые и коммерческие транзакции с Нигером после военного переворота. Также они договорились заморозить активы организаторов мятежа, членов их семей и пособников, закрыть границы с республикой и приостановить материальную помощь.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

Между тем 31 июля в столице Нигера протестующие вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день захватившие власть военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

3 августа вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24 было остановлено, а мятежники заявили о денонсации военных соглашений с Францией.

2 августа африканист Андрей Есипов рассказал «Известиям», что Нигер устал от контроля Франции. Возможно, это и стало одной из основных причин государственного переворота.

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