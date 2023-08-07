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Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Небольшая облачность, без осадков и до 33 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 7 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +31…+33 градуса, ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем ожидается от +29 до +34 градусов, ночью температура понизится до +16.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 743–747 мм ртутного столба.

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Ранее, 6 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди с грозами в Москве на следующей неделе. По его словам, с 8 августа и до следующих выходных пройдут локальные дожди с грозами, это освежит воздух.

Накануне сообщалось, что на фоне жары в Москве приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями.

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