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Синоптики пообещали похолодание на 12 градусов в Москве в конце недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Температура в Москве опустится на 12 градусов к концу недели. Об этом 7 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник сильная жара до +31...+34 градусов сохранится, а во вторник уже начнет потихоньку спадать и снизится до +25...+30 градусов, что тоже является превышением климатической нормы для столицы. Также ко вторнику погода будет более облачная, а во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. В среду дожди продолжатся, прогнозируемый температурный фон — +25...+27 градусов.

«Более заметное понижение температуры ожидается в четверг — будет около 25 градусов, погода станет дождливее, облачнее. В последующие дни дождь будет уже сильным, а температура понизится до 19–24 градусов в пятницу, а в субботу — до 17–22 градусов», — рассказал он ТАСС.

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Ранее, 5 августа, Вильфанд также отмечал, что кратковременные дожди и похолодание до +18...+23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине последующей недели, с 10 по 13 августа. Он отметил, что вторая половина недели будет сильно отличаться от первой, когда еще будет держаться аномальная жара.

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