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Крупный пожар произошел на складе в Краснодарском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Краснодарском крае крупный пожар вспыхнул на складе элеватора. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России в воскресенье, 6 августа.

ЧП произошло в поселке Кубанском Новопокровского района ранее в этот день. Загорелся склад с шелухой от семечек. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.

Сведений о пострадавших не поступало, пишет НСН. Уточняется, что работу пожарных осложнял сильный ветер, а также сухая погода, отмечает телеканал «360».

К тушению привлекли 103 человека и 24 единицы техники, сообщает РИАМО. Кроме того, к ликвидации огня был привлечен пожарный поезд.

К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано, уточняет RT.

Как отмечает сайт kp.ru, на Кубани установилась крайне жаркая и сухая ветреная погода. В регионе действует особый противопожарный режим: запрещается жечь костры, сжигать мусор и растительность, поскольку пламя распространяется неконтролируемо.

Ранее в этот день пожар вспыхнул в административном здании в подмосковном Дмитрове. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м. Позднее открытое горение ликвидировали. Как сообщает ИА Регнум, инцидент произошел на фабрике по производству спортивных товаров «Леко».

Дмитровская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и проверку по факту случившегося, пишет Life.ru. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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