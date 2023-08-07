Гагин назвал переговоры по Украине в Джидде серьезным шагом

Переговоры по Украине в Джидде (Саудовская Аравия) являются «большим прорывом и серьезным шагом», несмотря на большие потери украинской армии в ходе их контрнаступления. Об этом 6 августа рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с «РИА Новости».

«Еще недавно мы подводили так называемые итоги украинского контрнаступа двухмесячной давности — отнюдь не в пользу Украины, инициатива — в руках наших военнослужащих. Украина потерпела катастрофические потери в личном составе и в технике, которую получала от своих хозяев из НАТО», — заявил он.

По словам Гагина, все уверены в том, что киевские власти не смогут победить в этой военной кампании. Он напомнил, что многие европейские страны, в том числе их вышестоящие лица, не раз выражали ноту усталости по поводу поддержки Украины, а также заявляли о тяжести поддержания антироссийских санкций.

«Буквально недавно мы слышали заявление министра обороны Италии о том, что Украине стоит смириться с потерей каких-то территорий и пойти на уступки», — отметил советник врио главы ДНР.

Он добавил, что по итогам сегодняшних переговоров в Джидде Киев действительно согласился пойти на уступки по украинскому вопросу и «не оспаривать так называемые потерянные территории».

«Это, конечно, большой прорыв, серьезный шаг», — подчеркнул Гагин.

Россия продолжит идти вперед до тех пор, пока поставленные цели СВО не будут достигнуты — это «полная денацификация и демилитаризация Украины для того, чтобы обезопасить свои границы от такого беспокойного соседа», подытожил советник врио главы ДНР.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам. Позднее, 6 августа, власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Как до этого, 3 августа, объяснил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участники собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.