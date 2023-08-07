Глава избиркома Херсонской области пояснила порядок голосования в сентябре

Бойцы СВО смогут проголосовать на участках в Херсонской области при наличии регистрации. В труднодоступных участках и на территории, близкой к линии боевого соприкосновения, голосовать можно будет досрочно, со 2 сентября, сказала глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова в интервью «Известиям».

«Если у военнослужащего есть постоянная регистрация на территории Херсонской области либо временная регистрация, но тогда она должна быть получена за три месяца до первого дня голосования, пограничная дата — это 8 июня, то, воспользовавшись системой «Мобильный избиратель», такой военнослужащий прикрепляется к участку по месту его нахождения и, конечно же, имеет право проголосовать на данной территории», — уточнила глава избиркома области.

Она напомнила, что постановлением избирательной комиссии утверждено, что голосование будет проходить в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября. Кроме того, предусмотрено досрочное голосование, которое пройдет со 2 по 7 сентября в труднодоступных населенных пунктах, а также в тех населенных пунктах, которые находятся именно в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Единый день голосования состоится в России 10 сентября. В 54 регионах пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Жителям Херсонской области предстоит выбрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципальных образований региона.

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