Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Национальный совет спасения родины (НССР), который является правящим органом мятежников Нигера, заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Об этом 6 августа сообщил телеканал Al Arabiya.
При этом мятежники не уточнили, какое именно государство может готовить нападение.
Накануне президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что страна выступает против возможного военного вмешательства в конфликт на территории Нигера.
Также МИД РФ заявил о непродуктивности вмешательства в дела Нигера извне. Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров сказал, что Москва не считает, что ситуацию в Нигере можно урегулировать вмешательством во внутренние дела государства. Также он указал на беспочвенность подозрений в адрес России.
4 августа министр обороны Чада Дауд Яйя Брахим заявил, что вариант вооруженного вмешательства в ситуацию, происходящую в Нигере, не рассматривается. По его словам, кризис необходимо разрешить путем диалога.
В тот же день агентство Reuters написало, что военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможной интервенции Нигера.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.
Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.
2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.
26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.