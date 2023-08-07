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На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью

На Украине призвали дисквалифицировавшего саблистку Харлан судью уйти в отставку
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент Украинской федерации фехтования (УФФ) Михаил Ильяшев 6 августа призвал технического судью Дитера Ламмера уйти в отставку после скандала о рукопожатии между российской фехтовальщицей Анной Смирновой и украинской саблистской Ольгой Харлан.

В Сети появились кадры, где якобы видно телефонный разговор судьи Дитера Ламмера, который взял смартфон из рук тренера Смирновой Алексея Тихомирова. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал эти кадры на своих страницах в соцсетях и назвал их доказательством давления России. Он заявил, что данное событие произошло до дисквалификации украинки.

«Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку. Мы считаем, что то же относится и к Дитеру Ламмеру», — написал Ильяшев.

По словам главы УФФ, после черной карточки в отношении Харлан у него с судьей завязался спор по поводу принятия такого решения. Ильяшев спросил Ламмера о том, кто принял решение о дисквалификации, и попросил протокол с результатами голосования, однако судья якобы отказался предоставить его.

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Ранее, 27 июля, украинка Ольга Харлан не пожала руку Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Представительница Украины выиграла со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе.

Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В тот день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой, однако поединок не состоялся и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала.

На следующий день Харлан заявила, что не сожалеет о своем поступке, подчеркнув, что гордится им и сделала бы это еще тысячу раз. Позднее украинской фехтовальщице разрешили участвовать в командных соревнований саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил Харлан лицензию на участие в Олимпиаде 2024 года.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после поединка спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных вплоть до дисквалификации. FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.

Позднее, 6 августа, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что требование Верховной рады Украины дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову говорит о некомпетентности и глупости людей, которые его выдвинули. Таким образом он отреагировал на сообщение о том, что комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины потребовал пожизненно дисквалифицировать Смирнову за якобы провокационные действия во время ее поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане.

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