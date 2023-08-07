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Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе ожидаются дожди с грозами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди с грозами в Москве на следующей неделе. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 6 августа.

Специалист отметил, что установившаяся в столице жара пойдет на спад на следующей неделе, в Центральной России «столбики термометров в последний раз достигнут 30-градусной высоты».

Так, уже со вторника, 8 августа, и до следующих выходных пройдут локальные дожди с грозами, это освежит воздух. Во вторник дневная температура снизится до отметки в +24…+29 градусов, отмечает «Москва 24». С каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу, в конце недели вернутся к климатическому руслу и составят до +19…+24 градусов.

Тишковец предупредил, что в пятницу и субботу ожидаются сильные ливни с грозами, может выпасть до 30 мм осадков, отмечает телеканал «Звезда».

До конца месяца 30-градусной жары в Центральной России не ожидается. Между тем, температурный фон будет по-летнему комфортным, на 1–3 градуса выше нормы во второй и третьей декадах, уточнил Тишковец «РИА Новости». Метеорологическое лето продлится до начала сентября, а осень наступит лишь во второй половине месяца. Также начало осени ожидают сухим, с дефицитом осадков, пишет сайт kp.ru.

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Ранее 6 августа в метеобюро сообщили, что воскресенье, 6 августа, стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Температура воздуха к полудню составила +30,5 градуса, а позднее поднялась до 31,4 градуса.

5 августа в столичном главке МЧС попросили москвичей воздержаться от использования открытого огня из-за жаркой погоды. В ведомстве пояснили, что уровень пожароопасности к 7 августа достигнет четырех баллов, отмечает телеканал «360».

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что на юге России аномальная жара продержится до середины следующей недели. В эпицентре дневного зноя, по ее словам, окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край, пишет RT.

До этого, 4 августа, врач-терапевт, к.м.н. Андрей Кондрахин посоветовал во время жары меньше двигаться, избегать открытого солнца и пить воду комнатной температуры. Пить воду следует постоянно и маленькими глотками, чтобы не нагружать сердце, сообщает НСН.

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